Мосбиржа с 22 февраля включит акции Polymetal в третий уровень списка ценных бумаг

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мосбиржа с 22 февраля переведет акции Polymetal в «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении торговой площадки.
Сейчас обыкновенные акции компании входят в первый котировальный список.
Причиной перевода акций стало «наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на бирже (раскрытие эмитентом информации о планируемой продаже российского бизнеса)», отмечается в сообщении биржи.
19 февраля компания сообщила, что Polymetal заключил соглашение о продаже российского бизнеса компании исходя из оценки $3,69 млрд. Покупателем выступает АО «Мангазея плюс» — структура компании «Мангазея майнинг». Компания ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 года.
Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.