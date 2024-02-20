Минфин выразил надежду на скорое начало обмена заблокированными активами

Минфин России надеется на начало обмена заблокированными активами «в ближайшее время». Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов Иван Чебесков в кулуарах II Российского форума финансового рынка, который организован рейтинговым агентством АКРА. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«Сейчас мы дорабатываем необходимую документацию, которая нужна для оформления соответствующих решений правительственной подкомиссии. Там сложная юридическая техника, которая требует отработки, в том числе возникают вопросы налогообложения. Мы не хотим, чтобы возникли проблемы с налогами у граждан. Мы сейчас эту всю юридическую технику отрабатываем, но все равно у нас задача — в кратчайшее время это начать реализовывать», — сказал он.
В декабре 2023 года в интервью программе «Индекс недели», которая выходит на РБК ТВ и в YouTube-канале «РБК Инвестиций», Чебесков выражал надежду на то, что обмен заблокированными активами стартует уже в январе.
Он отмечал, что на первом этапе произойдет обмен портфелями стоимостью до ₽100 тыс. на одного инвестора, вторая волна затронет более крупные суммы и более крупных игроков. Пока нет подробностей, на какую дату и по какому курсу будет оцениваться стоимость активов, предъявленных к обмену. Но предполагается, что для россиян цена актива будет «не хуже», чем рыночная цена на дату обмена. Тогда Чебесков предположил, что первый этап обмена заблокированными активами завершится до конца 2024 года.
В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об обмене замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами. Предполагается, что иностранцы на деньги со счетов типа С смогут приобрести у россиян иностранные ценные бумаги, которые оказались заблокированы из-за санкций в отношении НРД. В документе говорится, что сделки заключаются путем «проведения торгов», при этом как брокеры, так и торговые площадки не должны взимать комиссию с физических лиц — резидентов при проведении подобных сделок.
В декабре 2023 года СПБ Биржа заявила, что начала подготовку к обмену заблокированными активами российских инвесторов по указу президента. Из-за санкций США были заблокированы активы на сумму $3 млрд, сообщили ранее в пресс-службе торговой площадки.
В конце декабря 2023 года министр финансов Антон Силуанов сообщил, что из 3,6 млн российских частных инвесторов, у которых есть заблокированные активы, около 2,5 млн человек смогут вернуть свои вложения в рамках планируемого обмена.