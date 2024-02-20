Минфин выразил надежду на скорое начало обмена заблокированными активами

Он отмечал, что на первом этапе произойдет обмен портфелями стоимостью до ₽100 тыс. на одного инвестора, вторая волна затронет более крупные суммы и более крупных игроков. Пока нет подробностей, на какую дату и по какому курсу будет оцениваться стоимость активов, предъявленных к обмену. Но предполагается, что для россиян цена актива будет «не хуже», чем рыночная цена на дату обмена. Тогда Чебесков предположил, что первый этап обмена заблокированными активами завершится до конца 2024 года.