Исследование: объем трат россиян во время январских распродаж увеличился на 21%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россияне во время январских распродаж 2024 года потратили на 21% больше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество покупок увеличилось на 20%. Такие данные представлены в исследовании сервиса интернет-эквайринга «Тинькофф касса».
«Во время январских распродаж в 2024 году россияне потратили на 21% больше, чем в 2023 году, а количество покупок выросло на 20%. Общий рост трат во время январских распродаж произошел в большей степени за счет увеличения количества покупок, что отражает восстановление потребительского спроса», — уточняется в исследовании.
Траты выросли по всем категориям, как и средний чек покупок. Рост расходов на фитнес составил 11%, на косметику — 8%, на образование — 6%, на одежду и обувь — 5%. При этом значительнее всего россияне увеличили свои расходы на маркетплейсах (43%). По данным исследования, основные покупатели товаров — женщины, их доля составила 54% против 46% мужчин.
Подсчет данных произведен аналитиками Tinkoff Data и основан на обезличенных данных об оборотах бизнеса и транзакциях клиентов «Тинькофф» в период с 1 января 2020 года по 31 января 2024 года.