Исследование: объем трат россиян во время январских распродаж увеличился на 21%

Траты выросли по всем категориям, как и средний чек покупок. Рост расходов на фитнес составил 11%, на косметику — 8%, на образование — 6%, на одежду и обувь — 5%. При этом значительнее всего россияне увеличили свои расходы на маркетплейсах (43%). По данным исследования, основные покупатели товаров — женщины, их доля составила 54% против 46% мужчин.