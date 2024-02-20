Госдума приняла закон о самозапрете на выдачу кредитов

Данные об установленном или снятом запрете будут внесены в кредитную историю в течение дня, если кредитное бюро получило заявления от физлица до 22:00 мск, в ином случае — на следующий день. Запрет начнет действовать на следующий день после внесения данных в кредитную историю, снятие запрета — на второй день после внесения данных.