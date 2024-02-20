Госдума приняла закон о самозапрете на выдачу кредитов

Документ предполагает, что граждане смогут установить запрет на выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями (МФО). Под самозапрет не подпадают займы, обеспеченные транспортным средством и ипотекой, а также договоры кредита на образование, предоставленные в рамках господдержки.
Подать заявление для установления или снятия запрета можно любое количество раз. Заявление подается в бюро кредитных историй через МФЦ или портал Госуслуг. Обязательным для получения услуги является наличие ИНН.
Данные об установленном или снятом запрете будут внесены в кредитную историю в течение дня, если кредитное бюро получило заявления от физлица до 22:00 мск, в ином случае — на следующий день. Запрет начнет действовать на следующий день после внесения данных в кредитную историю, снятие запрета — на второй день после внесения данных.
Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов был внесен в Госдуму в апреле 2023 года группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия — за правду»). В пояснительной записке к проекту говорится, что цель проекта — предотвращение случаев мошенничества для получения кредитов третьими лицами с помощью чужих персональных данных.