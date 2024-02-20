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Госдума приняла закон о самозапрете на выдачу кредитов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о самозапрете на выдачу потребительских кредитов и займов. Согласно документу, самозапрет можно будет оформить с 1 марта 2025 года, самозапрет через МФЦ заработает с 1 сентября 2025 года.
Источник: РИА "Новости"

Документ предполагает, что граждане смогут установить запрет на выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями (МФО). Под самозапрет не подпадают займы, обеспеченные транспортным средством и ипотекой, а также договоры кредита на образование, предоставленные в рамках господдержки.

Подать заявление для установления или снятия запрета можно любое количество раз. Заявление подается в бюро кредитных историй через МФЦ или портал Госуслуг. Обязательным для получения услуги является наличие ИНН.

Данные об установленном или снятом запрете будут внесены в кредитную историю в течение дня, если кредитное бюро получило заявления от физлица до 22:00 мск, в ином случае — на следующий день. Запрет начнет действовать на следующий день после внесения данных в кредитную историю, снятие запрета — на второй день после внесения данных.

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов был внесен в Госдуму в апреле 2023 года группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия — за правду»). В пояснительной записке к проекту говорится, что цель проекта — предотвращение случаев мошенничества для получения кредитов третьими лицами с помощью чужих персональных данных.