FT: ВВП Израиля в четвертом квартале 2023 года снизился почти на 20%

Призванным на войну резервистам пришлось покинуть свои рабочие места, отмечает FT. Кроме того, на ситуацию повлияло выделение средств более чем 120 тыс. израильтянам, эвакуированным из приграничных районов Израиля, пишет газета. Показатель ВВП Израиля опустился гораздо ниже, чем прогнозировали аналитики.
В ноябре 2023 года израильское деловое издание Calcalist со ссылкой на данные Минфина сообщало, что операция против «Хамаса» обойдется Израилю более чем в $50 млрд. Расходы составят около 10% годового ВВП Израиля при условии, что военные действия продлятся еще не более 12 месяцев и ограничатся сектором Газа. Власти Израиля называли военные расходы главным приоритетом бюджета на 2024 год.
Лусине Баласян