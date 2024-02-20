FT: ВВП Израиля в четвертом квартале 2023 года снизился почти на 20%

В ноябре 2023 года израильское деловое издание Calcalist со ссылкой на данные Минфина сообщало, что операция против «Хамаса» обойдется Израилю более чем в $50 млрд. Расходы составят около 10% годового ВВП Израиля при условии, что военные действия продлятся еще не более 12 месяцев и ограничатся сектором Газа. Власти Израиля называли военные расходы главным приоритетом бюджета на 2024 год.