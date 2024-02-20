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FT: ВВП Израиля в четвертом квартале 2023 года снизился почти на 20%

ВВП Израиля в четвертом квартале 2023 года снизился на 19,4% в годовом исчислении по сравнению с предыдущими тремя месяцами, пишет Financial Times со ссылкой на центральное статистическое бюро страны. Резкое падение показателя связано с том числе с призывом 300 тыс. резервистов на войну с «Хамасом», отмечает FT.
Источник: AP 2023

Призванным на войну резервистам пришлось покинуть свои рабочие места, отмечает FT. Кроме того, на ситуацию повлияло выделение средств более чем 120 тыс. израильтянам, эвакуированным из приграничных районов Израиля, пишет газета. Показатель ВВП Израиля опустился гораздо ниже, чем прогнозировали аналитики.

В ноябре 2023 года израильское деловое издание Calcalist со ссылкой на данные Минфина сообщало, что операция против «Хамаса» обойдется Израилю более чем в $50 млрд. Расходы составят около 10% годового ВВП Израиля при условии, что военные действия продлятся еще не более 12 месяцев и ограничатся сектором Газа. Власти Израиля называли военные расходы главным приоритетом бюджета на 2024 год.

Лусине Баласян