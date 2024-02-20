Экономист назвала главную причину рекордных долгов россиян

Она также напомнила, что если в первом полугодии 2023 года ипотечный рынок был относительно спокойным, то с июля количество ипотечных кредитов стало стремительно расти. По мнению экономиста, это связано с заявлениями Центробанка о необходимости сворачивать льготные ипотечные программы. На этом фоне многие спешили оформить ипотеку с инвестиционной целью, используя в качестве первого взноса потребительский кредит.