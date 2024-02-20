Дума рассмотрит освобождение вкладов длиннее трех лет от налогов

В мае Аксаков уже предлагал освободить вкладчиков от уплаты налога с процентных доходов по всем долгосрочным депозитам и, возможно, сделать такие вклады безотзывными. Однако замглавы Минфина Алексей Моисеев не поддержал идею, поскольку она не станет стимулом для развития этого рынка. «Я думаю, что дело не в налогах. Мы все с вами помним, что во времена, когда не было никаких налогов по вкладам, все равно трехлетних или пятилетних депозитов особенно на рынке не было. Продукт этот не работает не из-за налогов, а потому что он просто несвойственен банку», — пояснил он.