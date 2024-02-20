ЦБ пожаловался на брокерские комиссии для участников IPO

Банк России обратил внимание на практики, когда брокеры в рамках участия в IPO взимают комиссии с инвесторов, считая их объем от всей заявки инвестора, а не от той доли, которую он реально получил в результате аллокации, заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин на организованном АКРА Российском форуме финансового рынка (РФФР).
«Часть брокеров берет комиссии не с тех бумаг, которые в итоге получил инвестор, а именно с общей суммы его заказа, которая размещается (в рамках IPO — FM). И в ряде случаев получается, что комиссия может достигать 5% относительно стоимости тех бумаг, которые он реально получит с учетом своих вложений. Это очень высоко и снижает доходность сделок в рамках вложений при IPO/SPO, и, может быть, повышает в этом смысле интерес к иным инструментам финансового рынка», — посетовал Владимир Чистюхин.
Банк России считает, что «это вряд ли можно считать “супердобросовестной” практикой». «Я думаю, речь идет больше об использовании ажиотажа на качественные финансовых инструментов», — добавил первый зампред ЦБ. Он предложил вместе с профессиональным сообществом «серьезно на эту ситуацию посмотреть и попробовать найти какие-то дополнительные пути решения».
Банк России также в очередной раз обратил внимание и на необходимость изменения некоторых механизмов при участии инвесторов в IPO, а именно в части аллокации и холдирования средств при подачи заявок.
«На сегодняшний день, собирая заявки, на брокерских счетах обездвиживается какая-то часть активов относительно той заявки, которую сделал потенциальный инвестор, и в итоге это приводит к тому, что неделю, а то и больше эти средства находятся на счетах банков, брокеров и на них не уплачивается доход и они фактически заморожены. Потенциальные инвесторы, особенно когда они еще в рамках переподписки не получают весь требуемый объем тех акций, на которые расситывали, они находятся в дискомфортной ситуации», — добавил Владимир Чистюхин.