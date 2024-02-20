ЦБ пожаловался на брокерские комиссии для участников IPO

«На сегодняшний день, собирая заявки, на брокерских счетах обездвиживается какая-то часть активов относительно той заявки, которую сделал потенциальный инвестор, и в итоге это приводит к тому, что неделю, а то и больше эти средства находятся на счетах банков, брокеров и на них не уплачивается доход и они фактически заморожены. Потенциальные инвесторы, особенно когда они еще в рамках переподписки не получают весь требуемый объем тех акций, на которые расситывали, они находятся в дискомфортной ситуации», — добавил Владимир Чистюхин.