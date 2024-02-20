Белый дом выделит $1,5 млрд для наращивания производства полупроводников

Как отмечается в документе, Министерство торговли США достигло предварительного соглашения с американской компанией GlobalFoundries, которое предусматривает выделение ей «примерно $1,5 млрд для расширения производства полупроводников» на территории страны, «укрепления цепочек поставок и создания тысяч высокооплачиваемых рабочих мест».
Подразумевается, что на выделенные средства компания построит завод по производству полупроводников в штате Нью-Йорк, а также нарастит производство на уже функционирующих предприятиях в штатах Нью-Йорк и Вермонт. «Чипы производства GlobalFoundries имеют ключевое значение для разработки и производства автомобилей и смартфонов, а также применяются в спутниковой и космической связи, необходимой для нашей национальной обороны и безопасности», — подчеркивается в заявлении Харрис.
В 2022 году Байден подписал «Закон о чипах и науке», который предусматривает выделение в общей сложности $52,7 млрд на возрождение американской промышленности в сфере производства полупроводников и который должен обеспечить Соединенным Штатам победу над КНР в технологической гонке.
17 октября 2023 года Министерство торговли США объявило о внесении в черный список 13 китайских компаний и расширении экспортных ограничений на продажу полупроводников в КНР. Эти предприятия, как утверждается, якобы «действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов». В октябре 2022 года США объявили о нескольких ограничениях в отношении экспорта современного оборудования для производства полупроводников в Китай.