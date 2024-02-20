Белый дом выделит $1,5 млрд для наращивания производства полупроводников

Подразумевается, что на выделенные средства компания построит завод по производству полупроводников в штате Нью-Йорк, а также нарастит производство на уже функционирующих предприятиях в штатах Нью-Йорк и Вермонт. «Чипы производства GlobalFoundries имеют ключевое значение для разработки и производства автомобилей и смартфонов, а также применяются в спутниковой и космической связи, необходимой для нашей национальной обороны и безопасности», — подчеркивается в заявлении Харрис.