Заменить Европу: как российские газовики переживут западные санкции

В 2023 году Россия без особых проблем заместила ЕС в качестве основного направления экспорта нефти. Безусловно, есть потери в части издержек, цен и даже объемов, но большого ущерба от санкций нефтяная индустрия не понесла. Поставки газа заменить сложнее: трубопроводы не построишь за год-два, а СПГ требует многомиллиардных инвестиций в терминалы по сжижению и специализированные суда. Это, впрочем, работает в обе стороны: именно поэтому обойтись без российского газа и при этом не понести тяжелые потери в промышленности Германии так и не удалось.