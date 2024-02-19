WSJ: производство в оборонном секторе США с 2022 года выросло на 17,5%

Госдепартамент США заявлял, что Вашингтон заключил сделки на производство оружия на сумму более $80 млрд. Из этих денег, как передает WSJ, около $50 млрд заплатят европейские страны, что превышает исторический максимум примерно в пять раз. Газета уточняет, что Польша разместила заказы на $30 млрд, в том числе на вертолеты Apache, системы Himars, танки Abrams и другую технику. Германия потратила $8,5 млрд на вертолеты Chinook, Чехия закупила самолеты F-35 и боеприпасы на $5,6 млрд.