WSJ: производство в оборонном секторе США с 2022 года выросло на 17,5%

Как пишет WSJ, увеличение этого показателя связано с тем, что европейские страны и США активно восполняют военные ресурсы, которые были истощены помощью Украине. Администрация президента США сообщала, что из $60,7 млрд около 64% поступит обратно на оборонно-промышленную базу страны.
Госдепартамент США заявлял, что Вашингтон заключил сделки на производство оружия на сумму более $80 млрд. Из этих денег, как передает WSJ, около $50 млрд заплатят европейские страны, что превышает исторический максимум примерно в пять раз. Газета уточняет, что Польша разместила заказы на $30 млрд, в том числе на вертолеты Apache, системы Himars, танки Abrams и другую технику. Германия потратила $8,5 млрд на вертолеты Chinook, Чехия закупила самолеты F-35 и боеприпасы на $5,6 млрд.
«Как нам известно, на рассмотрении находятся потенциальные контракты на десятки миллиардов долларов с американскими компаниями, которые так или иначе связаны с конфликтом на территории Украины. Однако пока неясно, как скоро компании получат деньги», — сказал WSJ сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Уильям Хартунг.
13 февраля Сенат Конгресса США поддержал законопроект о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли, которая претендует на выдвижение в президенты от республиканцев, говорила, что Вашингтон должен оказывать Киеву военную поддержку, чтобы не отправлять американских военных на боевые действия на территории Украины.