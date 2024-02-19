Это вторично: что будет с рынком жилья дальше

«По итогам первых двух недель февраля мы наблюдаем почти двукратное снижение выдач рыночной ипотеки в годовом выражении (-46% год к году по количеству и −53% год к году по объему), — сообщил Михаил Гольдберг последние статданные. — Выдачи по льготным программам находятся практически на уровне февраля прошлого года. В результате доля ипотеки с господдержкой возросла до 52% по количеству и до 72% по объему по сравнению с 37% и 49% в феврале прошлого года».