В Сбербанке изменились условия субсидирования для застройщиков-партнеров

В банке уточнили, что с 19 февраля для застройщиков на проектном финансировании Сбера будет доступна льготная субсидия от 3,9%. В свою очередь, застройщикам, пользующиеся комплексным продуктом банка, когда доходы от остатков на эскроу-счетах направляются на компенсацию процентов по ипотеке, размер субсидирования составит 0%.