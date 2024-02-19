США готовят «ответ» на экспансию дешевых товаров из Китая

Сильнее всего американские власти беспокоятся из-а высокотехнологичных товаров Поднебесной.
Как рассказали американские чиновники, Вашингтон уже предупредил Пекин, что США и их союзники будут принимать меры в случае, если Китай попытается облегчить проблему своих избыточных промышленных мощностей путем демпинга товаров на международных рынках.
В частности, рассказали два высокопоставленных чиновника Казначейства, американская делегация ясно выразила свою озабоченность во время недавнего визита в Китай, в том числе в беседах с Хэ Лифэном, вице-премьером, ответственным за экономику Китая.
США больше всего беспокоит передовое производство Китая в секторе чистой энергии: электромобили, солнечные батареи и литий-ионные аккумуляторы.
К США может присоединиться и Европа: в 2023 году ЕС начал расследование против субсидий китайской индустрии электромобилей.
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