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США готовят «ответ» на экспансию дешевых товаров из Китая

США примут меры, если Китай заполонит мировые рынки своими дешевыми товарами, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Источник: AP 2023

Сильнее всего американские власти беспокоятся из-а высокотехнологичных товаров Поднебесной.

Как рассказали американские чиновники, Вашингтон уже предупредил Пекин, что США и их союзники будут принимать меры в случае, если Китай попытается облегчить проблему своих избыточных промышленных мощностей путем демпинга товаров на международных рынках.

В частности, рассказали два высокопоставленных чиновника Казначейства, американская делегация ясно выразила свою озабоченность во время недавнего визита в Китай, в том числе в беседах с Хэ Лифэном, вице-премьером, ответственным за экономику Китая.

США больше всего беспокоит передовое производство Китая в секторе чистой энергии: электромобили, солнечные батареи и литий-ионные аккумуляторы.

К США может присоединиться и Европа: в 2023 году ЕС начал расследование против субсидий китайской индустрии электромобилей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».