Совет директоров девелопера «Самолет» назначил нового главу компании

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Новым генеральным директором крупнейшей российской девелоперской компании «Самолет» станет Андрей Иваненко, говорится в сообщении компании на портале раскрытия корпоративной информации.
«С 29 февраля 2024 года назначить единоличным исполнительным органом (генеральным директором) публичного акционерного общества “Группа компаний “Самолет” Иваненко Андрея Владимировича сроком на 5 лет”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что полномочия прежнего главы компании Антона Елистратова прекращаются по его личному заявлению досрочно 28 февраля 2024 года.
Группа компаний «Самолет» входит в число системообразующих организаций российской экономики и является крупнейшим по объемам текущего строительства девелопером в РФ, по данным ДОМ.РФ. Акции торгуются на Московской бирже (тикер SMLT). Чистая прибыль группы по итогам 2023 года выросла на 23%, до 34,3 млрд рублей, согласно данным управленческой отчетности. А выручка компании выросла на 53% год к году и составила 297,4 млрд рублей в 2023 году.