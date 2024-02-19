Совет директоров девелопера «Самолет» назначил нового главу компании

Группа компаний «Самолет» входит в число системообразующих организаций российской экономики и является крупнейшим по объемам текущего строительства девелопером в РФ, по данным ДОМ.РФ. Акции торгуются на Московской бирже (тикер SMLT). Чистая прибыль группы по итогам 2023 года выросла на 23%, до 34,3 млрд рублей, согласно данным управленческой отчетности. А выручка компании выросла на 53% год к году и составила 297,4 млрд рублей в 2023 году.