Ситибанк ужесточает условия использования кредитных карт

Ситибанк («дочка» американского Citi в России) с 15 марта 2024 года закрывает доступ к данным виртуальных кредитных карт физических лиц, а также прекращает выдачу и обслуживание дополнительных кредитных карт, следует из сообщения банка.
В частности, с середины марта активация и использование данных кредитной карты для осуществления доступных банковских операций (так называемая «цифровая карта») будут недоступны. «Держатели кредитных карт могут по-прежнему совершать покупки и другие доступные операции с использованием пластиковой кредитной карты и её реквизитов», — добавляют в банке. Дополнительные кредитные карты будут заблокированы. «В случае оплаты годового обслуживания дополнительной кредитной карты разница за неиспользованные месяцы будет рассчитана и возвращена на счет основной кредитной карты до 31 марта 2024 года», — отмечается в сообщении кредитной организации.
Изначально Citigroup заявляла о желании продать свой розничный бизнес в России еще в начале 2021 года, а в августе 2022 года Citi объявил о том, что в рамках сокращения своих операций и присутствия в России компания будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями.
Позже группа заявила, что российский Ситибанк прекратит предоставлять почти все услуги и сервисы в России для корпоративных клиентов в России к концу первого квартала 2023 года. После этого операционная деятельность Citi в России будет включать только услуги и сервисы, наличие которых требуется в соответствии с юридическими и регуляторными обязательствами компании, говорилось в отчетности группы.