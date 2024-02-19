Ситибанк ужесточает условия использования кредитных карт

Позже группа заявила, что российский Ситибанк прекратит предоставлять почти все услуги и сервисы в России для корпоративных клиентов в России к концу первого квартала 2023 года. После этого операционная деятельность Citi в России будет включать только услуги и сервисы, наличие которых требуется в соответствии с юридическими и регуляторными обязательствами компании, говорилось в отчетности группы.