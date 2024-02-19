Путин передал под управление Росимущества Ульяновский станкостроительный завод

Ульяновский станкостроительный завод был введен в эксплуатацию в 2015 году. Инвестсоглашение о строительстве завода было подписано в ноябре 2011 года, общий объем инвестиций японско-немецкого станкостроительного холдинга DMG MORI составил 4,5 млрд руб. 14 марта 2022 года DMG MORI объявила, что «вся деловая активность компании в России приостановлена» в ответ на российскую военную операцию на Украине.
Также сегодня Владимир Путин распорядился предоставить Экспобанку право купить 100% доли в уставном капитале российской «дочки» британской банковской группы HSBC — «Эйч-эс-би-си банк». Соглашение о продаже 100% российского бизнеса Экспобанку HSBC подписала в июле 2022 года. В HSBC говорили, что завершение сделки будет означать окончательный уход группы из России.
Страны Евросоюза ранее заявили, что намерены вводить санкции против российских лиц, которые получат активы европейских компаний в РФ в результате принудительного изъятия. Сейчас в РФ под внешним управлением Росимущества находятся, в частности, акции «Юнипро», «Фортума», «Данон Россия» и «Балтики».