Путин передал под управление Росимущества Ульяновский станкостроительный завод

Ульяновский станкостроительный завод был введен в эксплуатацию в 2015 году. Инвестсоглашение о строительстве завода было подписано в ноябре 2011 года, общий объем инвестиций японско-немецкого станкостроительного холдинга DMG MORI составил 4,5 млрд руб. 14 марта 2022 года DMG MORI объявила, что «вся деловая активность компании в России приостановлена» в ответ на российскую военную операцию на Украине.