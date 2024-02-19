Polymetal продаст российский бизнес структурам «Мангазеи»

Продать активы решили после того, как 19 мая 2023 года Минфин США включил российскую структуру Polymetal в санкционный список. В августе того же года компания завершила делистинг на Лондонской бирже (LSE). В январе 2024-го На этой неделе группа ИСТ, крупнейший акционер Polymetal, продала свою долю инвестфонду из Омана.