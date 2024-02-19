Polymetal продаст российский бизнес структурам «Мангазеи»

В рамках договоренности «Полиметалл» выплатит Polymetal до закрытия сделки дивиденды на сумму $1,429 млн. Из них $278 млн направят на общекорпоративные цели, $1,151 млн — на погашение внутригрупповой задолженности. Денежное вознаграждение, выплачиваемое покупателем, составит $50 млн.
Соответствующее решение принял совет директоров (СД) Polymetal International plc. СД считает, что «текущая структура группы продолжает подвергать компанию неприемлемому уровню риска, связанному с операционной деятельностью на территории Российской Федерации, и угрожает полным уничтожением акционерной стоимости “Полиметалл”».
Уточняется, что закрытие сделки зависит от ряда условий, в том числе получения разрешения от регуляторов и одобрение акционеров. Polymetal рассчитывает, что сделка будет закрыта до конца марта.
Продать активы решили после того, как 19 мая 2023 года Минфин США включил российскую структуру Polymetal в санкционный список. В августе того же года компания завершила делистинг на Лондонской бирже (LSE). В январе 2024-го На этой неделе группа ИСТ, крупнейший акционер Polymetal, продала свою долю инвестфонду из Омана.
Polymetal входит в десятку крупнейших производителей золота в мире. В 2023 году выручка компании увеличилась на 14%, до $2,13 млрд.
Лаура Кеффер