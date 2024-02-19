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Polymetal пока откладывает решение по дивидендам за 2023 год

Глава Polymetal Виталий Несис отметил, что сначала совет директоров компании должен обсудить и одобрить новую стратегию, от чего будет зависеть политика распределения капитала и, соответственно, по дивидендам.
Источник: Reuters

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Polymetal пока откладывает решение по дивидендам и дивидендной политике в будущем, заявил в ходе телеконференции глава Polymetal Виталий Несис.

Он отметил, что сначала совет директоров компании должен обсудить и одобрить новую стратегию, от чего будет зависеть политика распределения капитала и, соответственно, по дивидендам.

«Решение по дивидендам — как по этому году, так и по дивидендной политике в будущем — будет частью этой политики распределения капитала. Таким образом, мы не принимаем никаких решений по дивидендам прямо сейчас, откладываем решение до тех пор, пока совет директоров обсудит и одобрит стратегию, политику распределения капитала», — сказал Несис.