Почти половина россиян считает, что сейчас выгодно открывать вклады

В 2023 году в структуре вкладов физических лиц наибольший рост показали вклады на сумму от 3 млн до 10 млн рублей: на 39,9% по сумме и на 37% по количеству вкладчиков. Притом, 7 декабря 2023 года ЦБ сообщал, что ждет ускорения темпов роста средств населения на банковских вкладах из-за авансирования январских пенсий, премий сотрудникам, а также желания населения зафиксировать высокие ставки по вкладам в четвертом квартале.