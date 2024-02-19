Почти половина россиян считает, что сейчас выгодно открывать вклады

В январе доля россиян, кто считает, что лучше хранить свободные деньги в банке, составила 47%, что на 8 процентных пункта (п.п.) больше, чем годом ранее, следует из опроса ВЦИОМ. Доля приверженцев оппозиционного мнения составила 27%, с уменьшением на 12 п.п. Неопределившихся оказалось около 22−29%. Индекс доверия вкладам держится на рекордном за последний год уровне: 58 пунктов из 90 возможных.
В январе 59% опрошенных ответили, что стараются копить максимально возможное количество денег, 29% — что им актуальнее поскорее потратить их, а оставшиеся средства вложить. Однако, в сравнении с 2020 годом, когда индекс накопления составлял 71%, сейчас настрой весьма сдержанный. Таким образом, индекс сберегательного поведения составив в январе 2024 года 62 пункта из максимальных 90.
Банк России начал повышать ставку с июля прошлого года. До этого ставка оставалась неизменной с сентября 2022 года — на уровне с 7,5%. В пятницу, 16 февраля, ЦБ сохранил ставку в 16% — на этом уровне она держится с декабря.
«Повышение ключевой ставки привело к увеличению ставок по кредитам и депозитам и транслировалось в замедление кредитования и активный рост вкладов. Что касается валютного канала, то высокая ставка делала привлекательнее рублевые активы, сдерживала спрос на импорт и, соответственно, иностранную валюту. Это внесло вклад в стабилизацию курса рубля. Перенос его летнего ослабления в цены завершился», — говорила в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
В 2023 году в структуре вкладов физических лиц наибольший рост показали вклады на сумму от 3 млн до 10 млн рублей: на 39,9% по сумме и на 37% по количеству вкладчиков. Притом, 7 декабря 2023 года ЦБ сообщал, что ждет ускорения темпов роста средств населения на банковских вкладах из-за авансирования январских пенсий, премий сотрудникам, а также желания населения зафиксировать высокие ставки по вкладам в четвертом квартале.