Нефть и газ в ожидании драйверов

Среди отчетов нефтедобытчиков стоит обратить внимание на прогноз на 2024 г. от Occidental Petroleum. Менеджмент ожидает снижения уровней добычи по итогам года на 2% г/г и CAPEX на 10% ниже консенсуса. Компания была не единственным мейджером за этот квартал, кто сообщил о планах сокращения добычи.