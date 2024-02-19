Нефть и газ в ожидании драйверов

Нефть
По итогам прошедшей недели нефть марки Brent выросла на 1,6%, вернувшись в район $83. Коррекция индекса доллара DXY, снижение запасов топлива в хранилищах и рост крэк-спреда были главными драйверами.
Дополнительную поддержку черному золоту продолжает оказывать напряженность на Ближнем Востоке.
В четверг, 22 февраля, ожидается выход предварительных индексов деловой активности в производстве и услугах за февраль в Индии, Японии, Евросоюзе и США. Обычно положительная динамика PMI и субиндексов новых заказов является опережающим сигналом роста спроса на нефть.
В прошлом месяце значительное увеличение новых заказов в производстве зафиксировано в США. Опросы бизнеса о перспективах на ближайшие 12 месяцев показывают значительный позитив. Обычно это говорит о том, что субиндексы новых заказов с высокой вероятностью продолжат расти.
Среди отчетов нефтедобытчиков стоит обратить внимание на прогноз на 2024 г. от Occidental Petroleum. Менеджмент ожидает снижения уровней добычи по итогам года на 2% г/г и CAPEX на 10% ниже консенсуса. Компания была не единственным мейджером за этот квартал, кто сообщил о планах сокращения добычи.
В последние месяцы продуктивность г/г в Пермском бассейне продолжает снижаться. Прокачка по нефтепроводам пока не упала, но эти два показателя находятся в корреляции — логично предположить как минимум замедление роста предложения из крупнейшего бассейна США.
Техническая картина осталась без изменений. Уверенный пробой уровня $83 (BR-3.24) станет триггером для формирования восходящего импульса в район $87. Сценарий будет оставаться в силе, пока не пробита поддержка в районе $76,8 (BR-3.24).
Природный газ
Котировки природного газа NG за прошедшую неделю снизились на 13,5%. Давление оказывают высокие уровни добычи и запасов, низкий спрос и умеренный прогноз погоды.
За прошедшую пятницу добыча в США природного газа выросла на 4,1% г/г, до 103,7 bcf/день; экспорт LNG снизился на 1,5% н/н, до 13,7 bcf/день; спрос вырос на 5,1% г/г, до 92,6 bcf/день.
Снижение температур в ближайшие недели ниже средних ожидается на Западном побережье США, но без экстремальных отклонений. Данный фактор окажет лишь поддерживающий эффект.
Техническая картина пока без изменений: котировки вошли в диапазон, где цена может начать попытки формирования консолидации после текущей волны падения. Разворот исторической сезонности начнет оказывать поддержку ценам в ближайшее время.