Morgan Stanley обвинили в обмане ЕЦБ придуманной должностью сотрудника

При этом несмотря на руководящую должность, которая была рангом чуть ниже управляющего директора, экс-сотрудник не занимался руководством, вверенным ему отделом, а лишь выдавал проблемные кредиты в странах ЕС. К тому же мужчина уверен, что его последующее увольнение так же было сделано с нарушениями, поскольку он не нес существенные риски в банке, поэтому увольнение его с должности должно быть аннулировано.