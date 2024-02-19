МФО продают просроченные долги по самым высоким ценам за пять лет

При этом МФО продают все более «молодую» просрочку. По статистике ID Collect, треть цессии пришлась на задолженность в 181−270 дней, еще треть — в 121−180 дней. А самые «старые» долги, просрочненные больше, чем на 541 день, составили менее четверти от всех предложений на рынке.