Крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян

Три бизнесмена с офисами в ОАЭ эту информацию подтвердили. Собеседники «Ведомостей» отметили, что сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 года американского закона о вторичных санкциях, после которого такие страны, как Турция и Китай, резко поменяли политику в отношении клиентов из России. Один из бизнесменов сообщил, что банках второго эшелона к компаниям и физлицам из России тогда отнеслись более лояльно, но сделали это небесплатно: клиентам приходилось приобретать допуслуги либо увеличивать остаток на счете.