Крупнейшие банки Кореи потеряли $750 млрд из-за спада на рынке недвижимости США

Оценка альтернативных инвестиций в коммерческую недвижимость за границей через фонды и другие финансовые инструменты сократилась с 10,44 трлн до 9,34 трлн вон, что соответствует потерям в 10,5%. Тем не менее корейская Служба финансового надзора (FSS) считает, что это не несет серьезных рисков для банковской системы страны. По мнению регулятора, убытки от вложений в зарубежную недвижимость составят менее 1% от всех активов финансовых организаций. «Сроки погашения зарубежных фондов недвижимости распределены на следующие несколько лет, и большинство инвесторов — это финансовые огранизации. Их способность поглощать убытки высока, так что об этом не стоит так беспокоиться», — отметил председатель Комиссии по финансовым услугам Ким Джу Хён.