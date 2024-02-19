Грузинский банк Bank of Georgia покупает армянский Ameriabank

Грузинский банк Bank of Georgia (BOGG) объявил о намерении купить 100% акций армянского банка Ameriabank (Америабанк), одним из владельцев которого являлся Рубен Варданян. Сначала грузинский банк выкупит 90% в Ameriabank, оставшиеся 10% будут сохранены Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в соответствии с соглашением акционеров об опционе, сообщается на сайте BOGG.
Сумма сделки составит около $303,6 млн. Ameriabank оценивается в 0,65x стоимости чистых активов (NAV) банка по состоянию на 31 октября 2023 года и 2,6x P/E по прошлому году. Одобрение сделки на собрании акционеров планируется 14 марта 2024 года, ожидается, что завершение сделки произойдет в первом квартале 2024 года. Управление финансового надзора Соединенного Королевства (Financial Conduct Authority, FCA) уже утвердило циркуляр сделки, отмечается в сообщении Ameriabank. Также ожидается одобрение сделки регуляторами, в том числе Центральным банком Республики Армения.
После окончательного утверждения сделки Ameriabank продолжит деятельность под своим брендом и с действующим руководством, банк останется отдельным юрлицом. «Банк по-прежнему останется приверженным своим стратегическим целям, ценностям, миссии и видению», — уверяют в армянском банке. При этом, как следует из сообщения BOGG, сама группа после сделки намерена сменить название.
Совет директоров Bank of Georgia раскрыл основные причины совершения этой сделки: высокорастущая экономика аналогичная грузинской; низкое проникновение банковского сектора, создающее поддерживающие условия; низкий уровень концентрации доли рынка, предлагающий возможности для дальнейшей консолидации; лидирующие позиции на рынке; потенциал роста Ameriabank в рамках BOGG, используя опыт компании в области розничной продукции, цифровизации и платежного бизнеса; управленческая команда, которую не нужно менять после приобретения. «Через Ameriabank мы намерены войти в Армению, одну из самых быстрорастущих экономик. Данная сделка сразу же увеличит прибыль группы без размывания доли для существующих акционеров», — прокомментировал сделку председатель совета директоров Bank of Georgia Мел Карвилл. Ожидается, что политика BOGG по распределению дивидендов и капитала останется неизменной с целевым коэффициентом выплат в диапазоне 30−50% от годовой прибыли.
В сентябре 2022 года бизнесмен, бывший владелец компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах. Он также отметил, что после переезда все его российские активы будут переданы в семейный фонд. В ноябре Варданян занял должность председателя правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики, однако в феврале 2023 года был освобожден от должности. После отставки с поста госминистра Варданян заявил, что не планирует уезжать из Нагорного Карабаха. В сентябре 2023 года Рубен Варданян был арестован в Азербайджане.
Согласно последним публичным данным, основными акционерами Ameriabank являются Imast Group (CY) Limited (среди бенефициаров которой также значится Варданян) — 48,8%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — 17,7%, Азиатский банк развития — 13,9%, ESPS Holding Limited — 12%.
Bank of Georgia — один из ведущих банков Грузии, его акции торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE). Среди его акционеров крупнейшие финансовые организации мира, в том числе JP Morgan, BlackRock, Vanguard Group, Schroders, Norges Bank Investment Management и другие.