Грузинский банк Bank of Georgia покупает армянский Ameriabank

В сентябре 2022 года бизнесмен, бывший владелец компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян объявил об отказе от российского гражданства и переезде в Нагорный Карабах. Он также отметил, что после переезда все его российские активы будут переданы в семейный фонд. В ноябре Варданян занял должность председателя правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики, однако в феврале 2023 года был освобожден от должности. После отставки с поста госминистра Варданян заявил, что не планирует уезжать из Нагорного Карабаха. В сентябре 2023 года Рубен Варданян был арестован в Азербайджане.