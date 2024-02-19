Главные события на финансовых рынках на неделе с 19 по 25 февраля

Российская энергетическая компания Юнипро в понедельник, 19 февраля, раскрывает финансовую отчетность по результатам МСФО за 2023 год. Мосбиржа допустит ценные бумаги Совкомбанка к вечерней дополнительной торговой сессии. Она проводится с 19:00 до 23:50 по московскому времени, в ней торгуется ограниченный перечень бумаг.
Во вторник Банк ВТБ представит финансовые результаты по МСФО за 2023 год. Как ранее сообщал топ-менеджмент банка, ВТБ нацеливался на ориентировочный результат свыше 430 млрд рублей в минувшем году.
21 февраля Росстат раскроет данные по промышленной инфляции PPI за январь 2024 года. Индикатор показывает, как изменяются усредненные цены промышленной продукции, выпускаемой в стране. В этот же день ценные бумаги Транснефти вновь начнут торговаться после дробления 1:100. До сплита привилегированные акции торговались на уровне 166 850 рублей за бумагу.
В четверг ожидается возобновление торгов ценными бумагами Гемабанка. С 16 февраля торги были приостановлены Мосбиржей из-за резкого роста акций и увеличения оборота торгов.
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