Главные события на финансовых рынках на неделе с 19 по 25 февраля

21 февраля Росстат раскроет данные по промышленной инфляции PPI за январь 2024 года. Индикатор показывает, как изменяются усредненные цены промышленной продукции, выпускаемой в стране. В этот же день ценные бумаги Транснефти вновь начнут торговаться после дробления 1:100. До сплита привилегированные акции торговались на уровне 166 850 рублей за бумагу.