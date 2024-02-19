Главные события финансовых рынков 19−25 февраля

Макроэкономика
На следующей неделе ждем публикацию протоколов ФРС, ЕЦБ, статистику по инфляции в Еврозоне.
События в России
На этой неделе ожидается IPO Кристалла на Московской бирже.
Торговая неделя будет укороченной в России: с понедельника по четверг.
События в мире
В первой половине прошлой недели индекс S&P 500 просел на данных по инфляции, но быстро восстановился к максимумам.
На следующей неделе в США выходной в понедельник.
Нефть
Цены на нефть проявляют относительную стабильность. Котировки Brent держатся в районе $82 за баррель. Ранее ОПЕК сообщила, что сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 г. Организация по-прежнему ожидает его увеличения на 2,2 млн баррелей в сутки (б/c), до 104,4 млн б/c.
Рубль
Рубль прошлую неделю проявлял некоторую слабость.
ЦБ сохранил ставку на высоком уровне в 16%, продажи экспортеров продолжаются и рубль может вновь перейти к укреплению.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».