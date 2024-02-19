Главные события финансовых рынков 19−25 февраля

Цены на нефть проявляют относительную стабильность. Котировки Brent держатся в районе $82 за баррель. Ранее ОПЕК сообщила, что сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 г. Организация по-прежнему ожидает его увеличения на 2,2 млн баррелей в сутки (б/c), до 104,4 млн б/c.