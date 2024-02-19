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Главные события финансовых рынков 19−25 февраля

Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе компании «БКС Мир Инвестиций».
Источник: Reuters

Макроэкономика

На следующей неделе ждем публикацию протоколов ФРС, ЕЦБ, статистику по инфляции в Еврозоне.

События в России

На этой неделе ожидается IPO Кристалла на Московской бирже.

Торговая неделя будет укороченной в России: с понедельника по четверг.

События в мире

В первой половине прошлой недели индекс S&P 500 просел на данных по инфляции, но быстро восстановился к максимумам.

На следующей неделе в США выходной в понедельник.

Нефть

Цены на нефть проявляют относительную стабильность. Котировки Brent держатся в районе $82 за баррель. Ранее ОПЕК сообщила, что сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 г. Организация по-прежнему ожидает его увеличения на 2,2 млн баррелей в сутки (б/c), до 104,4 млн б/c.

Рубль

Рубль прошлую неделю проявлял некоторую слабость.

ЦБ сохранил ставку на высоком уровне в 16%, продажи экспортеров продолжаются и рубль может вновь перейти к укреплению.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».