Добыча газа в мире в 2024 году может вырасти почти на 3%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Мировая добыча газа в 2024 году может увеличиться на 2,8% по сравнению с предыдущим годом, до 4,162 трлн куб. м, причем значительная часть роста придется на страны СНГ. Об этом говорится в отчете Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).
В частности, добыча в Северной Америке может вырасти на 2% — до 1,305 трлн куб. м, на Ближнем Востоке — на 3,3%, до 732 млрд куб. м.
При этом в странах СНГ в 2024 году рост может превысить 4% — до 817 млрд куб. м, что выше показателей предыдущих двух лет, но ниже уровня 2021 года (910 млрд куб. м).
В АТР добыча газа может возрасти на 2%, в Африке — на 4,8%, в странах Латинской Америки — на 0,6%. В Европе также возможен рост на 2,8% — до 220 млрд куб. м.