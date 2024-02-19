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Чистая прибыль ДОМ.РФ увеличилась в 1,5 раза по итогам 2023 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль института развития ДОМ.РФ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года выросла на 56% по сравнению с результатом 2022 года и достигла 47 млрд рублей. Об этом заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Источник: Freepik

«В 2023 году прибыль ДОМ.РФ превысила 47 млрд рублей, увеличившись более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Активы группы превысили 4 трлн рублей, что характеризует ДОМ.РФ как одну из крупнейших финансовых компаний России», — процитировали его в сообщении пресс-службы.

Рентабельность капитала увеличилась до 17,3%: по итогам 2022 года она была меньше — 16,1%. Рост активов компании в 2023 году составил 43% (до 4 трлн рублей) в первую очередь за счет увеличения портфеля проектного финансирования жилищного строительство почти на 400 млрд рублей и финансирования создания арендного жилья, отметили в ДОМ.РФ.