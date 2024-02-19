Чистая прибыль ДОМ.РФ увеличилась в 1,5 раза по итогам 2023 года

Рентабельность капитала увеличилась до 17,3%: по итогам 2022 года она была меньше — 16,1%. Рост активов компании в 2023 году составил 43% (до 4 трлн рублей) в первую очередь за счет увеличения портфеля проектного финансирования жилищного строительство почти на 400 млрд рублей и финансирования создания арендного жилья, отметили в ДОМ.РФ.