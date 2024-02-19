ЦБ: итоги теста неквалифицированных инвесторов на понимание рисков за два года стали лучше

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Инвесторы за два года тестирования стали сдавать тест на понимание сложных инструментов лучше, но реже, следует из исследования на сайте Банка России. За это время более 9 млн неквалифицированных инвесторов прошли тестирование перед покупкой сложных финансовых инструментов, сдали тест успешно только треть из них (33,32%).
Тестирование неквалифицированных инвесторов началось в октябре 2021 года. За это время число неквалифицированных инвесторов выросло почти на 78% (с 19,7 до 35 млн), однако доля участников тестирования значительно снизилась (с 23,7 до 9,17%), отметили в ЦБ. При этом результаты сдачи тестов во второй год в среднем были лучше, чем в первый. «Это свидетельствует о более осознанном подходе неквалифицированных инвесторов к выбору финансовых инструментов и подготовке к тестированию», — добавил регулятор.
Больше всего инвесторов сдают тест на понимание особенностей и рисков российских акций, не включенных в котировальные списки. Далее следуют необеспеченные сделки и российские облигации без необходимого рейтинга, которые стали интересны неквалифицированным инвесторам во второй год тестирования, сменив иностранные акции, не включенные в котировальные списки. При этом самые популярные темы оказались и самыми сложными — там было допущено больше всего ошибок. Смещение интереса с иностранных бумаг на российские может объясняться санкционными рисками и введением ограничений на приобретение ряда инструментов.
С первого раза тест прошла примерно половина инвесторов, почти четверть (23%) — с четвертой попытки. «При этом доля сдавших с первого раза постепенно снижалась по мере того, как росло количество вопросов в тесте. Также уменьшилась доля тех, кто сдает с четвертого раза и более, что может свидетельствовать об уходе от практики прохождения теста методом перебора», — также отметил регулятор.