ЦБ: итоги теста неквалифицированных инвесторов на понимание рисков за два года стали лучше

Тестирование неквалифицированных инвесторов началось в октябре 2021 года. За это время число неквалифицированных инвесторов выросло почти на 78% (с 19,7 до 35 млн), однако доля участников тестирования значительно снизилась (с 23,7 до 9,17%), отметили в ЦБ. При этом результаты сдачи тестов во второй год в среднем были лучше, чем в первый. «Это свидетельствует о более осознанном подходе неквалифицированных инвесторов к выбору финансовых инструментов и подготовке к тестированию», — добавил регулятор.