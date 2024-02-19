«Башнефть» представила финансовую отчетность по МСФО и РСБУ

По МСФО выручка «Башнефти» от реализации и прибыль от совместных предприятий за 2023 год составила 1,032 трлн руб., затраты и расходы — 837,6 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 208,56 млрд руб., операционная прибыль — 194,2 млрд руб. «Башнефть» не раскрывала финансовые показатели за 2022 год по МСФО.
Выручка «Башнефти» за отчетный период по РСБУ выросла на 10,8% по сравнению с 2022 годом и составила 766,49 млрд руб., валовая прибыль — на 8,4%, до 234,88 млрд руб. Себестоимость продаж компании достигла 529,92 млрд руб. (+11,9%), прибыль от продаж — 162,04 млрд руб. (+20,5%).
«Башнефть» — нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России. Месторождения компании сосредоточены в Башкортостане и Татарстане, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, а также в Оренбургской области. Геологоразведку «Башнефть» ведет также и за рубежом — в Иране и Мьянме. Нефтеперерабатывающий комплекс компании включает три производственные площадки — «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» — совокупной мощностью 23,5 млн тонн в год.