«Башнефть» представила финансовую отчетность по МСФО и РСБУ

«Башнефть» — нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России. Месторождения компании сосредоточены в Башкортостане и Татарстане, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, а также в Оренбургской области. Геологоразведку «Башнефть» ведет также и за рубежом — в Иране и Мьянме. Нефтеперерабатывающий комплекс компании включает три производственные площадки — «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим» — совокупной мощностью 23,5 млн тонн в год.