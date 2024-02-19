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Банк России утвердил новый стандарт для форекс-дилеров

С 1 сентября форекс-дилеры должны скорректировать подходы к управлению рисками, сообщает пресс-служба ЦБ в понедельник, 19 февраля.
Источник: РИА "Новости"

Банк России утвердил новый базовый стандарт по управлению рисками форекс-дилеров.

Новый документ уточняет требования к ведению реестра рисков и их оценке, разграничивает полномочия органов управления форекс-дилера и риск-менеджмента в организации таких процедур.

Документ содержит перечень главных рисков, к которым регулятор отнес следующие финансовые риски:

— рыночный,

— кредитный,

— риск ликвидности.

Также в перечень попали нефинансовые риски:

— коммерческий,

— репутационный,

— операционный,

— правовой и другие.

«Форекс-дилеру следует идентифицировать риски, провести их оценку и подготовить меры реагирования», — отмечает регулятор.

Также организация устанавливает допустимый для себя уровень риска — а чтобы его лучше контролировать, ведет реестр рисков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».