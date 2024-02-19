Банк России утвердил новый стандарт для форекс-дилеров

Банк России утвердил новый базовый стандарт по управлению рисками форекс-дилеров.
Новый документ уточняет требования к ведению реестра рисков и их оценке, разграничивает полномочия органов управления форекс-дилера и риск-менеджмента в организации таких процедур.
Документ содержит перечень главных рисков, к которым регулятор отнес следующие финансовые риски:
— рыночный,
— кредитный,
— риск ликвидности.
Также в перечень попали нефинансовые риски:
— коммерческий,
— репутационный,
— операционный,
— правовой и другие.
«Форекс-дилеру следует идентифицировать риски, провести их оценку и подготовить меры реагирования», — отмечает регулятор.
Также организация устанавливает допустимый для себя уровень риска — а чтобы его лучше контролировать, ведет реестр рисков.
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