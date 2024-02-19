Алмазам предрекли падение. Какие камни могут подешеветь на 50−80%

Цены на искусственные алмазы продолжат падать в течение следующего года, но пока «дно» для такого товара не определено. Необработанные искусственные камни могут подешеветь почти так же, как и в 2023 году. Аналитическая компания Tenoris, работающая в ювелирной отрасли, оценила это падение примерно в 20% за 12 месяцев, предшествовавших ноябрю.