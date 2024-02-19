Алмазам предрекли падение. Какие камни могут подешеветь на 50−80%

Ведущий аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски считает, интерес ювелиров к искусственным алмазам ушел. Они сосредоточатся на натуральных камнях. Уже сейчас они не хотят хранить на складе искусственные алмазы, покупая их только по необходимости.
Как пишет Business Insider, этот тренд полностью противоречит тому, что происходило в отрасли последние годы, начиная с 2018.
«Ажиотаж начинает немного стихать», — сказал Зимниски и добавил, что такие гиганты торговли, как Walmart и Pandora, которые «агрессивно» продвигают выращенные в лаборатории камни, уже снижают цены на продукцию с такими камнями.
Он считает, что тенденция распространится широко.
Цены на искусственные алмазы продолжат падать в течение следующего года, но пока «дно» для такого товара не определено. Необработанные искусственные камни могут подешеветь почти так же, как и в 2023 году. Аналитическая компания Tenoris, работающая в ювелирной отрасли, оценила это падение примерно в 20% за 12 месяцев, предшествовавших ноябрю.
Кормак Кинни, генеральный директор торговой компании Diamond Standard, считает, что истерия вокруг выращенных в лаборатории драгоценных камней угасает, поэтому падение может быть еще более резким, на 50−80%.
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