Активы эндаументов за прошлый год выросли почти на 18%

По мнению руководителя направления по работе с целевыми капиталами и корпоративными клиентами «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрия Пигарева, одним из важнейших ключевых драйверов для дальнейшего роста как числа самих фондов, так и объема активов в них будет сохраняющаяся изоляция российской экономики: крупному капиталу просто некуда деться, и он вынужден искать применения внутри страны, в том числе в виде благотворительности. Кроме того, эндаументы используются для упаковки своих некоммерческих инициатив с целью наследственной передачи дел будущему поколению.