Активы эндаументов за прошлый год выросли почти на 18%

Активы эндаументов, находящихся в управлении управляющих компаний (УК), за 2023 год выросли на 17,9%, до 143,2 млрд рублей, за последние шесть месяцев рост составил — 3,9%, следует из данных Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ), на которые ссылается «Коммерсантъ», и расчетов Frank Media. В 2022 году рост был значительнее — активы фондов целевого капитала увеличились более чем втрое, достигнув 121,5 млрд рублей.
Общее число фондов целевого капитала выросло в минувшем году на 51 штуку — до 355 эндаументов. Как отмечает «Коммерсантъ», расширить клиентскую базу смогли почти все УК, но значительнее всего — на 10 целевых фондов — «ТКБ Инвестмент Партнерс» (до 39 штук) и «Первая» (до 31 штуки). Сильное снижение числа фондов произошло только у «ВИМ Инвестиции» — с 93 до 88, но даже после этого компания остается крупнейшей по их числу.
В прошлом году также произошли значительные изменения по распределению средств эндаументов между УК. Наиболее сильный рост показала компания «Ронин Траст» с 0,8 млрд рублей до более чем 15 млрд рублей. Такой взрывное увеличение было обусловлено за счет прихода целевого капитала Благотворительного фонда Владимира Потанина.
По мнению руководителя направления по работе с целевыми капиталами и корпоративными клиентами «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрия Пигарева, одним из важнейших ключевых драйверов для дальнейшего роста как числа самих фондов, так и объема активов в них будет сохраняющаяся изоляция российской экономики: крупному капиталу просто некуда деться, и он вынужден искать применения внутри страны, в том числе в виде благотворительности. Кроме того, эндаументы используются для упаковки своих некоммерческих инициатив с целью наследственной передачи дел будущему поколению.
Другой точкой роста могут стать личные фонды, аналог зарубежных трастов, считает вице-президент УК «Первая» Наталья Симина: «Благодаря им у владельцев капитала появилась возможность, не обращаясь в другие юрисдикции, сохранить и приумножить то, что есть, материально обеспечить конкретных людей».