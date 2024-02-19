Акции Совкомбанка и Polymetal, индекс Мосбиржи: дайджест

Акции Совкомбанка.
В пятницу, 16 февраля, уже после закрытия основной сессии, стало известно о планах Совкомбанка приобрести Хоум Банк. Стороны «достигли соглашения об объединении бизнесов двух финансовых организаций на платформе Совкомбанка», говорится в сообщении.
Документы в Банк России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для согласования этой сделки будут поданы на следующей неделе, сообщил журналистам совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, стороны рассчитывают получить необходимые разрешения от регуляторов и «юридически зафиксировать сделку» до конца первого квартала.
Сделка пройдет в два этапа:
Первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала.
На втором этапе до конца 2024 года Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024−2025 годов.
Как пояснил Хотимский, допэмиссия не предполагает размещение новых акций Совкомбанка на бирже. Бумаги перейдут акционерам Хоум Банка, а те, в свою очередь, взяли на себя обязательства не продавать их до 1 января 2025 года.
Кроме того, Совкомбанк в пятницу объявил, что по итогам 2023 года получил рекордную чистую прибыль ₽95 млрд, и соообщил о намерении выплатить за 2023 год дивиденды в размере 30% от чистой прибыли.
«Дивиденды составят ₽1,1 на акцию. Эта рекомендация учитывает промежуточные дивиденды за 2023 год в размере ₽5 млрд, которые уже были выплачены в четвертом квартале 2023 года. Такое предложение соответствует дивидендной политике банка», — отметил банк.
«Акции Совкомбанка в пятницу не успели отыграть новости, так что положительная реакция может быть сегодня на открытии», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи по итогам торгов пятницы, 16 февраля, потерял 0,71%, и закрылся на уровне 3242,48 пункта, показав худшую дневную динамику в этом году. Одним из факторов давления стал комментарий главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что снижение ключевой ставки может начаться не ранее второго полугодия 2024 года. Также регулятор в своем среднесрочном макропрогнозе повысил ожидаемый средний уровень ставки на 2024 год с 12,5−14,5% до 13,5−15,5%.
«Для рынка акций решение ЦБ по сохранению ставки ожидаемо. Но намек на более позднее смягчение ДКП является фактором давления, который в ближайшее время помешает индексу Мосбиржи выйти из боковика наверх (выше 3290 пунктов)», — предупредил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин.
«Хотя ключевая ставка ожидаемо осталась без изменения, а оценка инфляционных угроз смягчена, ЦБ в целом дал понять, что жесткая монетарная политика останется длительный период для снижения инфляции к цели в 4%», — отметил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, это негативно для акций, поскольку высокие ставки увеличивают затраты компаний на обслуживание долга, а также ослабляют спрос в экономике.
В частности, высокие ставки — негатив для акций Мосбиржи, из-за высоких процентных доходов, а также «Интер РАО», «Юнипро» и «Распадская» — из-за значительной положительной денежной позиции, которая может размещаться под высокий процент. Длительный период высоких ставок также особенно негативен — из-за большой долговой нагрузки — для таких компаний как «Сегежа», «АФК Система», МТС, «М. Видео», «Русал», пишут в «Альфа-Инвестициях».
Акции Polymetal
Polymetal International объявил о том, что заключил соглашение о продаже российского бизнеса компании исходя из оценки $3,69 млрд. Покупателем выступит АО «Мангазея плюс», структура компании «Мангазея майнинг», следует из сообщения Polymetal.
Ранее аналитики ИК «Айгенис» оценивали стоимость российских активов с учетом чистого долга в $3,2 млрд.
Компания ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 года при соблюдении некоторых условий, в частности, при одобрении акционерами на общем собрании, которое состоится 7 марта 2024 года. «Голоса акционеров имеют важное значение. Если решение не будет принято, сделка не состоится, и текущая структура группы будет сохранена», — говорится в пресс-релизе компании.
Акции компании на торгах в пятницу, 16 февраля, обновили минимумы с 27 ноября 2023 года. По итогам дня котировки снизились на 1,87%, до ₽441,1 за бумагу.
«Новые вводные могут улучшить сентимент на открытии», — полагает эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер. Согласно расчетам БКС, фундаментальная стоимость активов значительно выше текущей биржевой цены и составляет ₽790, или +79% от текущих значений.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 16 февраля.
Yum! Brands: дивиденды на каждую акцию — $0,67. Дата выплаты — 8 марта. Доходность — 0,5%.
Target: дивиденды на каждую акцию — $1,1. Дата выплаты — 10 марта. Доходность — 0,74%.
Marathon Oil: дивиденды на каждую акцию — $0,11. Дата выплаты — 11 марта. Доходность — 0,47%.
Корпоративная отчетность
«Юнипро»: финансовая отчетность по МСФО за 2023 год.
Другие важные события
Совкомбанк: Мосбиржа с 19 февраля допустит акции Совкомбанка к вечерним торгам.
В Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором министры обсудят 13-й пакет санкций против России, который ЕС намерен ввести к 24 февраля.
Китай: открываются торги на биржах Китая после длинных выходных.
США: Национальный выходной — День Президента. Биржи NASDAQ, NYSE закрыты.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 242,48 (-0,71%).
Индекс РТС: 1 107,33 (-0,57%).
S&P 500: 5005,57 (-0,48%).
Dow Jones Industrial Average: 38 627,99 (-0,37%).
NASDAQ Composite: 15 775,65 (-0,82%).