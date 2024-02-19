Акции Совкомбанка и Polymetal, индекс Мосбиржи: дайджест

Индекс Мосбиржи по итогам торгов пятницы, 16 февраля, потерял 0,71%, и закрылся на уровне 3242,48 пункта, показав худшую дневную динамику в этом году. Одним из факторов давления стал комментарий главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что снижение ключевой ставки может начаться не ранее второго полугодия 2024 года. Также регулятор в своем среднесрочном макропрогнозе повысил ожидаемый средний уровень ставки на 2024 год с 12,5−14,5% до 13,5−15,5%.