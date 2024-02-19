Акции Nintendo падают на слухах о переносе выпуска Switch 2 на 2025 год

После того как японская компания показала новую консоль на выставке Gamescom, появилась информация, что она будет выпущена в конце 2024 года. Однако в минувшие выходные агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники в компании, что продажи Switch 2 стартуют в лучшем случае в марте 2025 года. Об этом представители компании якобы заявили нескольким игровым издателям. А значит, Nintendo не сможет начать продавать свое новое портативное игровое устройство в рождественский сезон, который считается идеальным временем для дебюта продукции в игровой индустрии.