Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акции Nintendo падают на слухах о переносе выпуска Switch 2 на 2025 год

Котировки акций Nintendo на открытии торгов Токийской фондовой биржи просели почти на 9% из-за слухов о задержке выхода новой игровой консоли Switch 2. Это сильнейшее падение акций компании в течение одной торговой сессии с октября 2021 года.
Источник: Reuters

После того как японская компания показала новую консоль на выставке Gamescom, появилась информация, что она будет выпущена в конце 2024 года. Однако в минувшие выходные агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные источники в компании, что продажи Switch 2 стартуют в лучшем случае в марте 2025 года. Об этом представители компании якобы заявили нескольким игровым издателям. А значит, Nintendo не сможет начать продавать свое новое портативное игровое устройство в рождественский сезон, который считается идеальным временем для дебюта продукции в игровой индустрии.

Как отмечает Bloomberg, падение акций Nintendo может продолжиться, так как инвесторы скупали бумаги игровой компании в ожидании запуска новой игровой приставки. Это значимое событие для Nintendo, так как последнее обновление линейки игровых консолей было еще в 2017 году, как раз когда вышла первая версия Switch.

Кирилл Сарханянц