Увязнувший в долгах Египет начал распродавать исторические отели: чем это чревато

Хотя в то время его слова вызвали презрение, в конечном счете они оказались пророческими. После повторного судебного разбирательства, в ходе которого он был приговорен к 15 годам тюремного заключения, Мустафа отсидел половину этого срока, прежде чем был помилован президентом Сиси, и его прежняя судимость, по-видимому, не стала препятствием для его новообретенной роли посредника для эмиратских денежных вливаний в египетскую экономику.