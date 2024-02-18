Увязнувший в долгах Египет начал распродавать исторические отели: чем это чревато

«По мере того как на зеленеющую территорию отеля Marriott Mena House опускались сумерки, отражение Великой пирамиды в Гизе в бассейне, построенном для отражения последнего из семи чудес света, становилось все темнее, — Группа играла плавное джазовое исполнение композиции “Eagles” “Hotel California” на травянистых лужайках, когда гости собирались на ужин, в то время как персонал пытался демонстрировать обычное деловое настроение, несмотря на недавнее приобретение отеля печально известным египетским магнатом недвижимости Хишамом Талаатом Мустафой и двумя могущественными эмиратскими конгломератами».
Как пишет The Observer, продажа этого и шести других исторических отелей, финансируемая Emirates, является частью того, что Тимоти Калдас, аналитик проблемной и часто непрозрачной экономики Египта, назвал «не вызывающей восторга распродажей государственных активов», поскольку правительство требует денежных вливаний, все глубже залезая в долги.
Мустафа — крупнейший застройщик Египта, чья бизнес-империя пережила возрождение после его освобождения из тюрьмы в 2017 году, после того как президент Абдель Фаттах ас-Сиси помиловал его по обвинению в убийстве. В его портфолио входит недвижимость в новой столице Египта, жемчужине мегапроектов Сиси, в дополнение к его подразделению гостиничного бизнеса Icon, которому принадлежит несколько роскошных отелей в Каире.
Его группа компаний «Талаат Мустафа» (TMG) в настоящее время приобрела семь исторических отелей по всему Египту, отмечает The Observer. Сюда входят и другие, которые служат памятниками недавнего прошлого Египта, в том числе Зимний дворец Софитель в Луксоре, Старый водопад в Асуане и Сесиль Штайгенбергера на побережье Александрии. Международные гостиничные сети продолжают управлять отелями, но Icon купила контрольный пакет акций египетской государственной компании, которой они принадлежали.
Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули отпраздновал продажу за 800 миллионов долларов Мустафе, который похвалил приобретение за то, что оно принесло иностранную валюту. Он добавил, что продажа была профинансирована «известным международным стратегическим инвестором».
Несколько недель спустя стало известно, что таинственными покупателями оказались суверенный фонд благосостояния, базирующийся в столице Эмиратов Абу-Даби, а также его дочерняя компания.
Ни один участок земли или современная история не считаются запретными в отчаянных усилиях египетского правительства по сбору средств, пишет The Observer. В последние годы эмиратские инвесторы скупали египетскую недвижимость и компании, в том числе за 200 миллионов долларов было продано известное здание правительства Египта на площади Тахрир в Каире. Сообщается, что эмиратский консорциум ведет переговоры о сделке на сумму 22 миллиарда долларов по приобретению земли на северном побережье Египта.
Продажа огромных участков земли и исторических отелей является частью усилий Каира справиться с растущей горой долгов. В настоящее время Египет является вторым по величине должником Международного валютного фонда после Аргентины и в настоящее время ведет переговоры об увеличении своей кредитной программы.
«Очевидно, что это страна, продающая государственные активы по принуждению», — комментирует Калдас, аналитик Института ближневосточной политики Тахрир. «Финансы Египта находятся в совершенно неустойчивом положении».
Мена-хаус был построен как королевский охотничий домик, прежде чем в 1887 году его переоборудовали в отель с коктейль-баром и столовой с потрясающим видом на пирамиды. Его историческое крыло заполнено роскошными люксами, включая комнату, в которой останавливался Уинстон Черчилль во время Каирской конференции 1943 года, и точную копию спальни египетской дивы Уум Калтум.
Мраморные полы, зеркальный вестибюль и сводчатые потолки приветствовали гостей во время визитов, которые продемонстрировали былую мощь египетской дипломатии, когда в одном из банкетных залов отеля проходили мирные переговоры между президентом Египта Анваром Садатом и представителями Израиля.
Уис Монреаль, генеральный менеджер базирующегося в Женеве Фонда Ага Хана по культуре и давний посетитель Mena House, выразил надежду, что новые владельцы понимают, что исторические отели Египта имеют ценность не только финансовую. «Они являются частью истории Египта, туризма, который способствовал интеграции Египта в более широкий мир», — сказал он.
Как напоминает The Observer Мустафа был осужден в 2009 году за то, что заплатил 2 миллиона долларов бывшему полицейскому за убийство ливанской певицы Сюзанны Тамим, перерезав ей горло в ее квартире в Дубае.
То, что Мустафа, член египетской элиты, традиционно считающийся выше закона, вообще предстал перед судом в Каире, было расценено как свидетельство гнева Эмиратов из-за того, что убийство произошло на их территории, поскольку Египет не выдает своих граждан.
Судебный процесс потряс египетскую общественность. Мустафа защищал свою невиновность из тюрьмы, заявив в получившем широкую огласку письме, что выдвинутые против него обвинения были ложными.
«Эта ложь не сможет сдвинуть с места великие пирамиды, которые я построил в египетской экономике», — написал он.
Хотя в то время его слова вызвали презрение, в конечном счете они оказались пророческими. После повторного судебного разбирательства, в ходе которого он был приговорен к 15 годам тюремного заключения, Мустафа отсидел половину этого срока, прежде чем был помилован президентом Сиси, и его прежняя судимость, по-видимому, не стала препятствием для его новообретенной роли посредника для эмиратских денежных вливаний в египетскую экономику.
Калдас отметил, что продажа отелей в конечном счете окажется контрпродуктивной в усилиях государства по сбору средств, поскольку остро необходимая иностранная валюта, которую приносят отели, теперь будет поступать в другие страны.
«Египетское государство получило вливание в размере 800 миллионов долларов, что, на первый взгляд, является отличной новостью, но оно постоянно теряет доходы от этих активов. Это обман, все, что они делают, — это поджигают деньги для неустойчивой экономической модели, которой мешает поддержание ненасытной сети патронажа в ущерб общественным интересам», — сказал он.
«Это не стабилизирует экономику, это просто выбивает почву из-под ног — Египет должен 30 миллиардов долларов в следующем году», — сказал он.