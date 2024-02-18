Стоимость газа в США рухнула до тридцатилетнего минимума

Кроме того, на стоимость газа оказывает влияние увеличение добычи топлива, говорится в статье. По данным журналистов, в этом году заполненность газовых хранилищ на 11 процентов выше, чем в прошлом году. Это заставляет некоторых производителей останавливать бурение, так Comstock Resources и Antero Resources уже заявили о сокращении буровых установок.