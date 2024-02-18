Сладко не будет. Поглотит ли Россию всплеск мировых цен на сахар

Дефицит продовольствия ожидают из-за того, что Индия, второй в мире крупнейший производитель сахара, в 2024 году может сократить производство продукта, считают международные эксперты. В итоге глобальный избыток сахара, который был сформирован в текущем сезоне 2023−2024 гг. (с октября по сентябрь) в размере 500 тыс. тонн, исчезнет. И уже в новом сезоне, 2024−2025 годов ожидается дефицит в размере 700 тыс. тонн.
О чем говорит статистика
По итогам прошлого 2023 года цены на сахар в мире выросли на 26,7%, достигнув максимума с 2011 года. Однако в январе 2024 года сахар подешевел на 3,1%, подсчитала продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) с учетом биржевых данных.
Одна из причин роста цены: Бразилия и часть европейских стран из-за дорогих нефтепродуктов начали переходить на более дешевые виды топлива с содержанием этанола, который получают из сахарного тростника.
Бразилия — один из крупнейших производителей сахара и одновременно крупный потребитель топливного спирта. Отметим, что рост спроса на этанол также существенно сказывается на цене сахара. Если спрост на спирт падает — сахар дешевеет.
Снижение цен в январе «обусловлено благоприятными прогнозами в Индии и Таиланде — ведущих странах-экспортерах (сахара), а также с увеличением количества осадков и снижением цен на этанол в Бразилии», — уточнили в ФАО.
В России максимальная цена на сахар-песок была в апреле 2022 года — 87,65 рубля за килограмм, но с тех пор сладкий продукт постепенно дешевеет.
«Средние розничные цены на сахар в России сегодня снижаются. По состоянию на 12 февраля стоимость сахара в рознице составляла 70,2 рублей за килограмм, неделю назад — 70,3 рублей, в начале года — 70,7 рублей за килограмм», — сообщил Дмитрий Леонов зампред правления ассоциации Руспродсоюз.
Влияние мировых цен на российские
В нашей стране сахар входит в группу социально-значимых продуктов наряду с подсолнечным маслом и крупами. В пандемию, когда люди, опасаясь неизвестности, запасали продовольственные товары впрок, сильнее всего цены поднимались на растительное масло, гречку и сахар.
Властям в 2020 году пришлось договориваться с торговыми сетями и производителями о совместном контроле над рынком во время пандемии: были введены рекомендованные розничные цены. С тех пор государство и бизнес совместно контролируют ситуацию, оперативно принимают меры для балансировки спроса и предложения. Тогда ажиотажный спрос привел к подорожанию сахара, но вскоре цены начали снижаться.
«Мировая конъюнктура оказывает на российский рынок сахара опосредованное и, как правило, значительно отложенное по времени влияние», — пояснил Игорь Караваев, председатель президиума АКОРТ.
По его словам, российский рынок полностью обеспечивает себя собственным свекловичным сахаром, поэтому в меньшей степени подвержен внешним колебаниям. В прошлом сезоне был рекордный рост производства, это стабилизирует ситуацию и с запасами, и с ценами на товар в магазинах — сахара на полках достаточно, цена на него с начала года держится на стабильном уровне.
«Кроме того, предыдущие кейсы с другими товарными группами позволили российскому правительству наработать механизмы предиктивного анализа состояния и тенденций мирового рынка и эффективного регулирования товарных потоков, включая трансграничные, с целью контроля ценовой ситуации внутри страны», — отметил Игорь Караваев.
ГК «Продимекс», один из крупнейших отечественных агрохолдингов и лидер свеклосахарной отрасли в России, также не видит причин для резкого роста цены сахара в стране.
«Продимекс имеет вертикально интегрированную структуру бизнеса и это позволяет нам для себя гарантировать стабильность в функционировании, а для клиентов гарантировать высокое качество продукции и ее бесперебойные поставки», — пояснил Виктор Алексахин, генеральный директор группы компаний.
Заводы ГК «Продимекс» суммарно переработали более 10 млн тонн свеклы урожая 2023 года. «И в текущем сезоне был достигнут рекордный результат по сбору свеклы нашими агропредприятиями — он составил 8,25 млн тонн, — пояснил Виктор Алексахин. — Если говорить о выработке, то нам удалось получить из сырья 2023 года более 1,4 млн тонн сахара. Эти показатели дают нам возможность говорить о том, что внутренний потребитель будет обеспечен сахаром, и в целом мы имеем позитивные предпосылки для прогнозирования ситуации с этим продуктом на рынке России в 2024 году».
Разные оценки — разные ожидания
«Оценщиков мирового баланса сахара очень много, например, аналитическая компания TRS (Tropical Research Services) утверждает, что в мире после сезона 2018−2019 гг. сохраняется умеренный дефицит и постепенное сокращение запасов», — пояснил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.
По его данным, мировые цены на сахар заметно снизились с начала ноября 2023 года с 12-летних пиков.
«В России с сезона 2016−2017 гг. наступила эра перепроизводства и страна стала заметным в мире экспортёром сахара», — подчеркнул эксперт.
В 2023—2024 гг. в России производство сахара превысит 6,8 млн тонн, при импорте 0,2 млн тонн (Белоруссия в основном) и внутреннем потреблении 5,8 млн тонн. В итоге общее предложение с учетом импорта намного превысит спрос.
Международная организация по сахару (ISO) в свою очередь прогнозирует, что производство в России в сезоне-2023/2024 гг. может составить порядка 6,6 млн тонн.
Сколько заводов, полей и комбайнов
В России 19 сахарных заводов производят сахар из свеклы. Всего с начала сезона к 12 февраля произведено 6,54 млн тонн свекловичного сахара, это на 650 тыс. тонн больше, чем в предыдущем сезоне, по данным Евразийской сахарной ассоциации.
Мировые и российские (оптовые и розничные) цены на сахар весьма волатильны в силу того, что рынок сахара — типичный сырьевой рынок, пояснил Евгений Иванов.
По его наблюдениям, при прочих равных факторах (без сильных движениях курса рубля и мировых цен на сахар) оптовые цены на сахар в России обычно снижаются в августе-ноябре и растут в декабре-июле. Розничные цены повторяют динамику с некоторым запаздыванием и нюансами.
В сезоне 2023−2024 гг. оптовые цены на сахар начали понемногу расти позже обычного, с 12 января.
Куда поставляется российский сахар
Основной экспорт сахара из России идёт по железной дороге: доступны рынки всех стран бывшего СССР. Дополнительно его поставляют в КНДР, Монголию, Афганистан, Иран, Турцию, Польшу, Финляндию. Сахар также перевозят фурами в эти страны, а также в Турцию и Сербию.
«Естественно в западном направлении сейчас мало что поставляется, зато в Азию много», — уточнил Евгений Иванов.
Морские поставки в контейнерах занимают третье место по объемам. Таким способом российский сахар доставляется в десятки стран Евразии и Африки, например, в Сенегал, Бенин, Того, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Сингапур, Израиль и другие, перечислил эксперт.
Импортный сахар в России можно встретить в в основном в виде тростникового «коричневого». Однако его доля в потреблении россиян составляет очень незначительный процент.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».