Сладко не будет. Поглотит ли Россию всплеск мировых цен на сахар

Заводы ГК «Продимекс» суммарно переработали более 10 млн тонн свеклы урожая 2023 года. «И в текущем сезоне был достигнут рекордный результат по сбору свеклы нашими агропредприятиями — он составил 8,25 млн тонн, — пояснил Виктор Алексахин. — Если говорить о выработке, то нам удалось получить из сырья 2023 года более 1,4 млн тонн сахара. Эти показатели дают нам возможность говорить о том, что внутренний потребитель будет обеспечен сахаром, и в целом мы имеем позитивные предпосылки для прогнозирования ситуации с этим продуктом на рынке России в 2024 году».