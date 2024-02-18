Пять товаров, которые выгоднее всего покупать в феврале

Сейчас у желающих сделать выгодные покупки без сильного ущерба для бюджета появилась возможность обновить зимний гардероб, купить со скидкой зимний спортивный инвентарь и запастись техникой для дачного участка.
Большинство продавцов именно в феврале начинают освобождать свои склады для весенне-летних коллекций. Поэтому те, кто не следит за последними модными тенденциями, могут сэкономить. Купить зимнюю одежду, в том числе шубы, обувь, головные уборы, можно со скидками в 50 и даже 70%.
А вот кондиционеры сейчас покупать не стоит: поставщики и компании, занимающиеся установками сплит-систем, сами только готовятся к сезону, поэтому скидок не сделают. Этот товар выгоднее всего покупать в октябре-декабре, когда спрос на установку падает.
Зато можно выгодно купить лыжи, сноуборды, санки, коньки, зимнюю походную и спортивную эконопировки.
Еще одна неочевидная группа товаров, которые можно именно сейчас купить максимально дешево — новогодние украшения, посуда, костюмы и пледы. Замние каникулы только-только закончились, и производители, не желая держать товар на складах почти год, ставят очень привлекательные скидки на них.
Если вы хотели, но не успели купить новогодние чашки, тарелки, бокалы со снежинками, пледы, полушки — сейчас самое время. Сюда же можно отнести уютные пижамы с оленями, тапочки и носки со Снегурочкой, елочные шары и гирлянды
Автомобилисты сейчас могут купить для своих «коней» зимние шины со скидкой. Ведь сезон почти подошел к концу.
Однако не стоит забывать, что есл ина ценнике заявлены скидки до 90%, это еще не значит, что ему можно верить. Зачастую маркетологи используют прием с огромной скидкой, чтобы привлечь покупателя. А на самом деле цена от изначальной отличается не так значительно.
Остались еще две группы товаров, которые мы объединили в одну: подарки мужчинам и женщинам на гендерные праздники. Зачастую магазины ставят привлекательные цены именно в этот период. Торговые сети, занимающиеся бытовой техникой, делают скидки перед празднованием 23 февраля, а магазины косметики — накануне 8 Марта.
Самым лучшим советом как не потратить лишнего является составление списка покупок. Ведь даже товар по очень привлекательной цене не всегда оказывается нужным и полезным. Если вы никогда не пользовались хлебопечкой и не мечтали о ней — эта покупка вряд ли окупит себя.
Рекомендуем повесить на холодильник или в прихожей (там, где вам будет действительно удобно) блокнот и карандаш, чтобы фиксировать, какие товары вам действительно стоит купить. в разные колонки можно записывать наименования по степени приоритета и срочности. Тогда бюджет будет максимально защищен от спонтанных покупок.
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