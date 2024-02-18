Пять товаров, которые выгоднее всего покупать в феврале

Самым лучшим советом как не потратить лишнего является составление списка покупок. Ведь даже товар по очень привлекательной цене не всегда оказывается нужным и полезным. Если вы никогда не пользовались хлебопечкой и не мечтали о ней — эта покупка вряд ли окупит себя.