ОСК потребовала взыскать 36 млрд руб. с финской верфи Arctech Helsinki Shipyard

Согласно картотеке Арбитражного суда Москвы, исковое заявление было подано 16 февраля, к рассмотрению оно пока не принято. Истцом указана Объединенная судостроительная корпорация, ответчиком — Arctech Helsinki Shipyard OY, которой ОСК владела до 2019 года.
ОСК стала владельцем 100% акций Arctech Helsinki Shipyard в 2014 году. Предприятие строило ледоколы для Министерства транспорта России и Росморпорта, а также суда для «Совкомфлота». Из-за европейских санкций иностранные банки отказались обслуживать финскую верфь, и в 2019 году ОСК продала ее круизному оператору Algador Holdings Ltd, зарегистрированному на Кипре. Сумма сделки составила €35 млн.
В 2023 году у Arctech Helsinki Shipyard снова сменился владелец. Им стала канадская судостроительная компания Davie. Детали сделки не разглашались, но в Davie уточняли, что приобретение активов стало возможным благодаря собственным средствам компании и софинансированию в размере около €150 млн, в том числе от правительства канадской провинции Квебек на €77 млн.
Милена Костерева