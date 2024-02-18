ОСК потребовала взыскать 36 млрд руб. с финской верфи Arctech Helsinki Shipyard

В 2023 году у Arctech Helsinki Shipyard снова сменился владелец. Им стала канадская судостроительная компания Davie. Детали сделки не разглашались, но в Davie уточняли, что приобретение активов стало возможным благодаря собственным средствам компании и софинансированию в размере около €150 млн, в том числе от правительства канадской провинции Квебек на €77 млн.