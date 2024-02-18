Кризис, как в 2008-м. Эксперты рассказали о новой угрозе из США

Бедственное положение небанковских ипотечных агентств в США грозит привести к новому кризису. Об этом рассказали эксперты aif.ru.
Инвестиционный советник Юлия Кузнецова пояснила, что небанковские ипотечные агентства работают без лицензии на привлечение клиентских депозитов, а потому имеют дело, в основном, с проблемными заемщиками, доступ у которых к финансированию сильно ограничен. «Именно тот факт, что у них нет доступа к финансированию и кредитованию от Федеральной резервной системы, делает их уязвимыми. Если банковский сектор, для которого текущая ставка 5,5% достаточно высокая, и дальше будет оставаться на этом уровне и нести убытки, они в любой момент откажут небанковским кредиторам, которых ожидает крах на рынке. Все это создает высокие риски возникновения нового кризиса», — рассказала эксперт.
Кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко добавила, что после кризиса 2008 года для банковских организаций ужесточили требования по выдаче ипотечных кредитов и их обеспечению, но ипотечные агентства не являются банками и не имеют лицензий для привлечения депозитов. Основной их деятельностью является именно выдача ипотечных кредитов, на них требования банковского сектора не распространяются, поэтому граждане стали активно пользоваться услугами данных организаций.
«В большинстве сами банки являются хозяевами небанковских ипотечных агентств, проще говоря, ипотека была выведена в отдельный блок, который должен приносить достаточно высокую прибыль, так как количество выданных ипотечных кредитов и процентные ставки этому способствуют. Но ситуация с задолженностью по кредитным продуктам, как для банков, так и для небанковских агентств складывается неблагоприятно, причем эта ситуация касается не только США, но и многих других стран мира. В связи с этим возникает вопрос, как выстраивать работу небанковским организациям, у которых нет возможности пополнять свой кредитный портфель за счет привлечения депозитных продуктов», — рассказала она.
На этом фоне, отметила Коваленко, многие факторы указывают на то, что, скорее всего, в ближайшие годы институт небанковских ипотечных агентств перестанет существовать из-за больших долгов и невозможности справиться с просроченными платежами.