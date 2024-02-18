Кризис, как в 2008-м. Эксперты рассказали о новой угрозе из США

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова пояснила, что небанковские ипотечные агентства работают без лицензии на привлечение клиентских депозитов, а потому имеют дело, в основном, с проблемными заемщиками, доступ у которых к финансированию сильно ограничен. «Именно тот факт, что у них нет доступа к финансированию и кредитованию от Федеральной резервной системы, делает их уязвимыми. Если банковский сектор, для которого текущая ставка 5,5% достаточно высокая, и дальше будет оставаться на этом уровне и нести убытки, они в любой момент откажут небанковским кредиторам, которых ожидает крах на рынке. Все это создает высокие риски возникновения нового кризиса», — рассказала эксперт.