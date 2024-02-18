Из Сочи вылетел первый прямой рейс в Узбекистан

«Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Сочи 18 февраля в 03:10 мск согласно расписанию», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщала пресс-служба воздушной гавани, рейсы из Сочи в Фергану будут осуществлять на авиалайнере Airbus A320 вместимостью 186 кресел раз в неделю по воскресеньям. Время в пути — 3 часа 45 минут. Разница во времени между Сочи и Ферганой составляет два часа.
Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова входит в топ-5 по объему пассажирских перевозок в стране. На фоне авиационных ограничений, действующих с 2022 года, аэропорт Сочи стал главным южным международным авиахабом России, поскольку является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае.