FT: Еврокомиссия оштрафует Apple на €500 млн по делу против Spotify

Регулятор намерен наложить штраф на Apple по итогам расследования, начатого еще в 2019 году после жалобы Spotify. Как отмечалось в жалобе шведского музыкального сервиса, Apple злоупотребляет тем, что является эксклюзивным владельцем магазина приложений для устройств на iOS и может навязывать сторонним разработчикам собственные условия. Так, отмечалось в жалобе, Apple требует, чтобы музыкальные сервисы, конкурирующие с Apple Music, в том числе Spotify, платили 30-процентную комиссию с платежей, совершенных через платежную систему Apple. Однако это требование не распространяется на такие сервисы, как Uber и Deliveroo, которые не являются прямыми конкурентами сервисам Apple.