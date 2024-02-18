FT: Еврокомиссия оштрафует Apple на €500 млн по делу против Spotify

Регулятор намерен наложить штраф на Apple по итогам расследования, начатого еще в 2019 году после жалобы Spotify. Как отмечалось в жалобе шведского музыкального сервиса, Apple злоупотребляет тем, что является эксклюзивным владельцем магазина приложений для устройств на iOS и может навязывать сторонним разработчикам собственные условия. Так, отмечалось в жалобе, Apple требует, чтобы музыкальные сервисы, конкурирующие с Apple Music, в том числе Spotify, платили 30-процентную комиссию с платежей, совершенных через платежную систему Apple. Однако это требование не распространяется на такие сервисы, как Uber и Deliveroo, которые не являются прямыми конкурентами сервисам Apple.
В середине 2021 года Apple, пытаясь отбиться от многочисленных исков в США, впервые в своей истории позволила разработчикам приложений рассказывать клиентам о других способах оплаты — помимо платежной системы самой Apple. Правда, на практике это мало что изменило: Apple Pay осталась единственным возможным вариантом совершения покупок в App Store. Корпорация позволила тогда сообщать пользователям о покупках через сторонние платежные системы товаров и услуг, которые не относятся к App Store и iOS. Сообщать об этом было дозволено также за пределами экосистемы, например в рассылке по электронной почте.
В начале 2022 года Apple разрешила Spotify и другим музыкальным сервисам взимать подписку за пределами iOS. Но уже в июне того же года Spotify заявила, что предложенные изменения были «просто для галочки». По данным FT, Еврокомиссия пришла к выводу, что нормы, применяемые Apple при работе с музыкальными сервисами, привели к тому, что пользователям приходилось платить больше за подписку. В Еврокомиссии отказались комментировать сообщение FT о наложении штрафа.
Кирилл Сарханянц