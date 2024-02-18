Финляндия сократила поставки в Россию почти втрое за два года

По данным ведомства, в 2021 году Финляндия экспортировала в Россию и Центральную Азию товаров на €3,9 млрд, в 2022 году — на €2,5 млрд, а в 2023 году — всего на €1,2 млрд.
«Падение нашего экспорта в Россию в 2 раза превышает падение поставок в ЕС. Это связано с санкциями и ограничением логистики», — прокомментировал глава финской таможни Тапио Оинонен.
На прошлой неделе посол России в Финляндии Павел Кузнецов отметил, что за последние два года товарооборот между странами снизился почти в 6 раз — с €12 млрд до €2 млрд.
Накануне стал известно, о том, что Россия вошла в топ-3 поставщиков газа в Турцию.