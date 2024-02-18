Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт назвал районы Москвы с дешевеющим жильем

За прошедший год незначительно подешевело вторичное жилье в трех районах Москвы — Марфино, Капотня и Савелки. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.
Источник: РИА "Новости"

По его словам, в январе 2023 года цена квадратного метра в ЦАО также снизилась на 0,9−1,2%. За год стоимость упала на 1,3−4,5%. При этом в Марфино, Капотне и Савелках наблюдается небольшое снижение цен из-за того, что наиболее ликвидные квартиры уже раскуплены.

«В экспозиции остаются менее востребованные варианты. И на квартиры, которые висят долго, цены могут немного уменьшаться», — объяснил эксперт.

По его словам, в целом по Москве цены в 2023 году практически не менялись. Незначительные колебания связаны с уходом с рынка либо дешевых, либо дорогих квартир. При этом дефицит ликвидных объектов пока сохраняется.

«Пока рано говорить о том, что цены на вторичном рынке стали снижаться», — резюмировал Таганов. Однако дальнейшее ослабление спроса может привести к падению стоимости, добавил он.

До этого юрист перечислила документы, которые важно проверить при покупке «вторички».