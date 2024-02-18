Эксперт назвал районы Москвы с дешевеющим жильем

По его словам, в январе 2023 года цена квадратного метра в ЦАО также снизилась на 0,9−1,2%. За год стоимость упала на 1,3−4,5%. При этом в Марфино, Капотне и Савелках наблюдается небольшое снижение цен из-за того, что наиболее ликвидные квартиры уже раскуплены.