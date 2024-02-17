За что можно получить налоговый вычет в 2024 году?

Миллионы граждан имеют право получить от государства уплаченный подоходный налог. Aif.ru рассказывает, в каких случаях это можно сделать.
Имущественный вычет за покупку жилья
Вернуть 13% можно за квартиру, дом, земельный участок, а также комнаты или доли в жилом объекте, если они были куплены в 2023 году и ранее. Но подать декларацию можно только за три предыдущих года (работавшие ранее или до сих пор работающие пенсионеры могут подавать сразу за четыре).
«Размер максимальной суммы к возврату составляет 2 миллиона рублей, — поясняет эксперт по налогам Юлия Никонорова. — Если объект дороже, то все равно возврат составит только 13% от указанной суммы, то есть не более 260 тысяч рублей. Ипотечники плюсом к этому могут получить до 390 тысяч рублей за выплаченные проценты; максимальная сумма расходов по процентам — 3 миллиона рублей».
Если недвижимость куплена в браке, то вычет могут получить и муж, и жена — его размер удвоится.
Вычет за ремонт жилья
Получить его можно только с покупки «первички» без отделки и от застройщика. В договоре купли-продажи должно быть указано, что квартира отделки не имеет. Расходы на ремонт суммируются с возвратом с покупки жилья и должны включаться в имущественный вычет сразу же.
Государство вернет до 260 тыс.руб., если человек потратился на ремонт, разработку проектно-сметной документации на проведение отделочных работ и покупку строительных и отделочных материалов. Сантехнику, мебель, бытовую технику в расходы включить не получится.
Социальные вычеты
Эта категория вычетов самая обширная. Сюда входят выплаты за обучение, лечение, добровольное медстрахование, занятие спортом и фитнесом, добровольные пенсионные взносы, страхование жизни, повышение квалификации, благотворительность.
В 2024 году предельный размер выплат за все виды соцвычетов за прошлый год на взрослого человека составит 15,6 тыс. руб. Отдельно считают вычет на детей: за их обучение, спорт и медицину можно получить еще 13% с суммы расходов до 50 тыс. руб., то есть плюсом вернется до 6,5 тыс. руб. на каждого ребенка. Общая сумма расходов на любые из этих вычетов суммарно не должна была превышать 120 тысяч рублей.
Чаще всего россияне оформляют соцвычеты за лечение (включая стоматологические услуги, ортопедию, ЭКО, хирургические вмешательства