За что можно получить налоговый вычет в 2024 году?

Вернуть 13% можно за квартиру, дом, земельный участок, а также комнаты или доли в жилом объекте, если они были куплены в 2023 году и ранее. Но подать декларацию можно только за три предыдущих года (работавшие ранее или до сих пор работающие пенсионеры могут подавать сразу за четыре).