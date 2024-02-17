В мире может появиться еще одна нефтедобывающая страна

В июле 2023 года объем извлекаемых запасов нефти в мире оценивался в 1,62 трлн баррелей. Мировым лидером по объему запасов топлива остается Саудовская Аравия с 271 млрд баррелей. На втором месте расположились США с 192 млрд баррелей. Топ-3 замыкает Россия с 143 млрд баррелей.