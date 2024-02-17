Управляющий Eni признал, что российский газ полностью не компенсирован

Еще предыдущее итальянское правительство поставило цель полностью отказаться от российского газа к середине 2024 года. До этого решения, принятого после начала СВО на Украине, Италия покрывала за счет газа из РФ 40% свой потребности, импортируя ежегодно до 29 млрд куб. м. Сейчас на первое место поставщиков газа в Италию вышел Алжир.