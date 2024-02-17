Управляющий Eni признал, что российский газ полностью не компенсирован

«Мы пока не компенсировали в полном объеме российский газ, но из-за снижения потребления и, к сожалению, большего использования угля того, что импортируем, вполне достаточно», — сказал он в интервью газете La Stampa.
По мнению Дескальци, динамика цен на газ остается неизвестной и главным образом зависит от Китая. «Если в Китае увеличится потребление, цены поднимутся. На данном этапе Китай, на который приходится 25−30% газового рынка, не потребляет много», — пояснил он. Топ-менеджер также признал, что нарастить внутреннюю добычу сложно, поскольку это требует время и значительных инвестиций.
Еще предыдущее итальянское правительство поставило цель полностью отказаться от российского газа к середине 2024 года. До этого решения, принятого после начала СВО на Украине, Италия покрывала за счет газа из РФ 40% свой потребности, импортируя ежегодно до 29 млрд куб. м. Сейчас на первое место поставщиков газа в Италию вышел Алжир.